Regno Unito, il Times denuncia: "Per le donne musulmane è il nuovo apartheid"

Nel Regno Unito, in particolare a Birmingham, i musulmani rappresentano il 30% della popolazione e in soli 20 anni sono diventati 200mila in più. Con questi ritmi si stima che possano superare i "locals" nel 2040. C'è chi ritiene che queste comunità non vogliano integrarsi e anzi imporre nei paesi dove vivono i propri usi e costumi, spesso illegali per gli ordinamenti occidentali: dall'obbligo di velo per le donne musulmane alla poligamia. E c'è chi teme che la sharia, in futuro, possa diffondersi in tutta Europa.