Regno Unito, il premier Burnham non porterà il suo cane Axel a Downing Street

Axel, il cane del neo primo ministro britannico Andy Burnham, non traslocherà con lui al numero 10 di Downing Street. Il premier ha spiegato di aver deciso di lasciarlo nel nord dell'Inghilterra per evitare una difficile convivenza con Larry, lo storico gatto che dal 2011 vive nella residenza dei leader britannici. Axel, un mix tra un barboncino e un brichon frisee bianco, è stato adottato dieci anni fa dai Burnham in un canile: "Si comporta come un piccolo uomo arrabbiato", ha scherzato il premier che ha spiegato come la convivenza con un felino possa essere per lui problematica.

