Regno Unito, centinaia di manifestanti incappucciati bloccano l'accesso al porto di Dover

Centinaia di uomini mascherati, con passamontagna e abiti neri, hanno marciato all'alba su Dover, dove hanno bloccato le strade principali e l'accesso al porto, il più trafficato del Regno Unito. È stato il caos, con lunghe code di camion e auto dirette o in arrivo con i traghetti dall'Europa. Una dimostrazione misteriosa senza bandiere, striscioni o cartelli: nessuno ha voluto parlare con i media, mentre alcuni hanno scandito slogan come "le strade sono nostre" e “fermate le barche” legati a proteste anti-migranti. Dover è il punto di approdo per chi cerca di entrare nel Regno Unito attraversando la Manica dalle coste francesi su barchini di fortuna o nascosto tra le merci dei tir. solo nel primo pomeriggio gli incappucciati hanno lasciato le strade accompagnati dalla polizia senza disordini e senza arresti.