il blocco

Regno Unito, caos voli per un guasto radar: migliaia di passeggeri a terra

Dopo le 1.300 cancellazioni, nuovi voli soppressi soprattutto a Heathrow

di Leonardo Mochi
09 Set 2026 - 13:09
01:24 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
voli