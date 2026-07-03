Regno Unito, Burnham sul caso del pachistano condannato per pedofilia: "Lo voglio fuori di qui"

Linea dura di Burnham, successore in pectore di Starmer a Downing Street, sull'immigrazione. Ha scatenato un'enorme polemica la scarcerazione di Shabit Ahmed, pachistano di 73 anni, uscito di prigione dopo 14 anni, nonostante una condanna a 22 anni per pedofilia. Il 73enne ha perso la cittadinanza inglese, ma non può essere rimpatriato per un cavillo di una legge del 1971. L'uomo adescò e abusò di oltre 50 bambine. "Voglio questo spregevole criminale fuori di qui".