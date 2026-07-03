Regno Unito, Burnham sul caso del pachistano condannato per pedofilia: "Lo voglio fuori di qui"
Il successore in pectore di Starmer adotta la linea dura in tema di immigrazione."L'uomo adescò"e abusò"di oltre 50 bambinedi Isabella Josca
Linea dura di Burnham, successore in pectore di Starmer a Downing Street, sull'immigrazione. Ha scatenato un'enorme polemica la scarcerazione di Shabit Ahmed, pachistano di 73 anni, uscito di prigione dopo 14 anni, nonostante una condanna a 22 anni per pedofilia. Il 73enne ha perso la cittadinanza inglese, ma non può essere rimpatriato per un cavillo di una legge del 1971. L'uomo adescò e abusò di oltre 50 bambine. "Voglio questo spregevole criminale fuori di qui".