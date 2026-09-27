Regno Unito, attacco alla base di Fairford: gli investigatori guardano verso Teheran

innalzato il livello d'allerta

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Dalla base della Raf"nel Gloucestershire partono i bombardieri statunitensi diretti in Iran

di Federico Gatti
27 Set 2026 - 19:15
01:30 
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