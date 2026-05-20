A Hillsborough

La regina Camilla "barista" d'eccezione: spilla la birra nel pub irlandese

Tra sorrisi e applausi, la consorte di re Carlo ha visitato i negozi locali di Hillsborough e incontrato la comunità

20 Mag 2026 - 17:24
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