Referendum, Tajani: "Nessuno al di sopra legge, nemmeno magistrati"

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in diretta al Tg4, ha dichiarato che l'obiettivo della riforma della Giustizia è quello di non rendere nessuno al di sopra della legge, neanche i magistrati. "Un'alta corte indipendente può giudicare liberamente magistrati che hanno commesso degli errori, perché nessuno è al di sopra della legge, neanche il magistrato", ha osservato Tajani. "Come vengono giudicati i giornalisti, i politici, i medici, i poliziotti, i carabinieri e ogni cittadino italiano, anche il magistrato deve essere uguale di fronte alla legge. Se sbaglia e lascia in galera qualcuno per un suo errore per tanti anni, deve essere sanzionato, perché tenerlo al di sopra della legge non è giusto", ha evidenziato Tajani.