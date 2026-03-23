Referendum, Tajani: "Il voto sul governo sarà l'anno prossimo, alla scadenza della legislatura"

"Gli italiani si sono espressi e noi rispettiamo la loro volontà. C'è stata una grande affluenza, al di là del risultato, e questa è una grande prova di democrazia". Lo ha detto Antonio Tajani in un video postato sui social, in cui commenta l'esito del referendum sulla giustizia. "Noi abbiamo fatto tutto il possibile - ha proseguito il ministro degli Esteri - per far comprendere l'importanza di una riforma che avrebbe reso la giustizia più equa e l'Italia più libera". E ha aggiunto: "Voglio però sottolineare che per l'attività di governo non cambia alcunché: il voto sul governo sarà l'anno prossimo, alla scadenza della legislatura e allora, non oggi, gli italiani decideranno se abbiamo lavorato bene o male".