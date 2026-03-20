Referendum sulla giustizia, ultimi appelli prima del silenzio elettorale

Ultimi appelli prima del referendum sulla riforma della giustizia. Dalla mezzanotte scatta infatti il silenzio elettorale, domenica e lunedì urne aperte. Il comitato per il No ha chiuso la campagna referendaria accusando il governo di volere mettere sotto controllo i giudici. Era una riforma già scritta dalla sinistra, ribattono i sostenitori del Sì.