Referendum sulla giustizia, le ragioni del "No"
A una settimana dalla consultazione popolaredi Paolo Scarlata
A una settimana dal referendum sulla giustizia, Elly Schlein ribadisce le posizioni del fronte del "No". La separazione delle carriere previste dalla riforma c'è già, osserva. Allude piuttosto a una indiretta finalità politica. "Se non è una vera separazione delle carriere, perché c'è già, ci dobbiamo chiedere a cosa serve. Serve a un governo che crede che prendere un solo voto in più alle elezioni serve a non essere giudicato", spiega la leader dem.