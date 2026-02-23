Referendum sulla giustizia, la scheda

Separazione delle carriere, raddoppio dei CSM, istituzione di una corte disciplinare per i magistrati. La riforma sottoposta a referendum modifica ben sette articoli della Costituzione, compresi i poteri del Presidente della Repubblica. Al centro c'è la separazione delle carriere di giudici e procuratori. Essendo un referendum confermativo non è previsto alcun quorum, il risultato sarà valido in ogni caso. Chi approva la riforma, il 22 e 23 marzo deve votare sì, chi la vuole bocciare deve votare no.