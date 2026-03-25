Referendum, Nordio: "Non c'è nessuna ragione per cui il ministro della Giustizia abbandoni il suo posto"

"Proprio perché quelle dimissioni sono state spontanee e inattese, che io la mattina stessa ho detto che non sarebbe cambiato nulla nella compagine ministeriale. La decisione del pomeriggio è per questo motivo insindacabile e non posso che riaffermare la mia gratitudine per la sensibilità istituzionale con cui le dimissioni sono state date". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenendo al Question Time alla Camera nel pomeriggio. "Per quanto riguarda le mie personali - ha sottolineato - nonostante io mi sia assunto ufficialmente la responsabilità politica del fallimento di questo referendum, poiché la mia fiducia è stata confermata, non c'è nessuna ragione per cui il ministro della Giustizia abbandoni il suo posto".