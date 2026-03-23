Referendum, Morizzo (Tecnè): "La vittoria del No arriva dalle persone che non hanno votato negli ultimi anni"

"La vittoria arriva da un folto gruppo di persone che non hanno votato alle Europee, alle Politiche e negli ultimi anni e che non andrebbero a votare domani, se si andasse al voto", ha spiegato, intervenendo a Quarta Repubblica, Michela Morizzo, amministratore delegato del centro studi di sondaggi Tecnè Italia. "I giovani tra i 18 e i 34 anni - ha proseguito Morizzo nella sua analisi - hanno votato tantissimo per il No, il 60%, ma anche nelle altre categorie di età il No supera sempre il Sì".