Referendum, i risultati: i Sì si fermano al 46,3%, i No sono il 53,7%

Non passa il referendum sulla riforma della magistratura: i Sì si fermano al 46,3% delle preferenze, mentre i No sono il 53,7%. Votano a favore le regioni del Nord, Veneto e Lombardia in testa, rispettivamente con il 58,3 e 53,7%. A Milano vince tuttavia il No. Il Sud invece si schiera compatto contro la riforma: in Campania i No arrivano al 65,2%, con Napoli che segna il record del 75,5% di voti contrari. Seguono Sicilia e Calabria. Scontato il voto contrario delle regioni "rosse", Emilia-Romagna, Toscana e Umbria.