"La sovranità appartiene al popolo e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza. Il governo ha fatto quello che aveva promesso, portare avanti una riforma della giustizia che era scritta nel nostro programma elettorale. L'abbiamo sostenuta fino in fondo e poi abbiamo rimesso la scelta ai cittadini”. Cita la Costituzione la premier Meloni nel suo intervento, sottolinea il primato del voto popolare, ricorda l’impegno del centrodestra per una riforma che era prevista nel programma della coalizione. E fa il punto: “Resta chiaramente il rammarico per un'occasione persa di modernizzare l'Italia”. Da Forza Italia, parla il vicepremier Antonio Tajani: “Ci inchiniamo alla volontà del popolo”. E il capogruppo alla Camera Barelli aggiunge: “Lavoreremo come sempre abbiamo fatto nell’interesse dei cittadini, andando avanti con quelle riforme che riteniamo fondamentali per il Paese”. Il presidente dei senatori azzurri, Muarizio Gasparri, sottolinea come storicamente i referendum confermativi vedano prevalere i “no”. “Prendo atto con rispetto della decisione del popolo sovrano”, commenta il Guardasigilli Carlo Nordio.