Referendum Giustizia, Maurizio Landini: "La Costituzione rimane un riferimento insostituibile per gli italiani"

Il messaggio per il governo e per tutto il Paese, secondo Maurizio Landini, è che "la Costituzione rimane per il popolo italiano un riferimento insostituibile per migliorare le proprie condizioni di vita e di lavoro", in riferimento alla vittoria del No al Referendum sulla giustizia. Il segretario generale della Cgil ha poi aggiunto: "Con questo voto abbiamo ridato valore al fatto che le persone possono decidere delle loro vite e del loro futuro".