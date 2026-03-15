Referendum giustizia, l'escalation preoccupa il presidente dell'Anm:""Confronto pacato e obiettivo"

Fa tappa a Bologna Elly Schlein, che al referendum del 22 e 23 marzo schiera il suo partito - nonostante voci contrarie che all'interno si battono per il Sì - contro la riforma della magistratura. E assicura la presenza alla manifestazione nazionale per il No, mercoledì prossimo in Piazza del Popolo a Roma. C'è preoccupazione, però, per il clima avvelenato e i toni estremi delle ultime ore. Escalation che preoccupa anche il presidente dell'Anm, Cesare Parodi, che va al congresso delle toghe di magistratura democratica a chiedere un confronto pacato e obiettivo.