Cesare Parodi

Referendum giustizia, l'escalation preoccupa il presidente dell'Anm:""Confronto pacato e obiettivo"

Dopo la manifestazione per il No di Bologna, Schlein chiama a raccolta il Pd"per la manifestazione nazionale di Roma

di Fabrizio Summonte
15 Mar 2026 - 12:37
01:29 
videovideo

Fa tappa a Bologna Elly Schlein, che al referendum del 22 e 23 marzo schiera il suo partito - nonostante voci contrarie che all'interno si battono per il Sì - contro la riforma della magistratura. E assicura la presenza alla manifestazione nazionale per il No, mercoledì prossimo in Piazza del Popolo a Roma. C'è preoccupazione, però, per il clima avvelenato e i toni estremi delle ultime ore. Escalation che preoccupa anche il presidente dell'Anm, Cesare Parodi, che va al congresso delle toghe di magistratura democratica a chiedere un confronto pacato e obiettivo.

referendum giustizia