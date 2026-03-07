Referendum giustizia: l'Anpi sceglie il no, la risposta della maggioranza

Anche l'Anpi, l'Associazione Nazionale Partigiani, ha scelto di schierarsi nel referendum del 22 e 23 marzo, contro la riforma della magistratura approvata dal Parlamento. E ha organizzato una maratona oratoria, alla quale ha partecipato anche il sindaco di roma, Gualtieri che ha precisato: "È una riforma che mina l'indipendenza e l'autonomia della magistratura". Al contrario, dalla maggioranza di governo, Mariastella Gelmini di Noi Moderati la vede come una "battaglia di civiltà" e dice: "Basta con lo strapotere delle correnti e con gli errori giudiziari che restano impuniti".