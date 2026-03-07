Referendum giustizia: l'Anpi sceglie il no, la risposta della maggioranza
L'associazione nazionale partigiani si schiera contro la riforma, mentre la maggioranza di governo ribadisce l'importanza del sìdi Fabrizio Summonte
Anche l'Anpi, l'Associazione Nazionale Partigiani, ha scelto di schierarsi nel referendum del 22 e 23 marzo, contro la riforma della magistratura approvata dal Parlamento. E ha organizzato una maratona oratoria, alla quale ha partecipato anche il sindaco di roma, Gualtieri che ha precisato: "È una riforma che mina l'indipendenza e l'autonomia della magistratura". Al contrario, dalla maggioranza di governo, Mariastella Gelmini di Noi Moderati la vede come una "battaglia di civiltà" e dice: "Basta con lo strapotere delle correnti e con gli errori giudiziari che restano impuniti".