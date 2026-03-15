Referendum giustizia, il freccia Sì spiega tappa per tappa i contenuti della riforma
Il segretario del partito Tajani: "Troppe falsità da parte di chi spinge per distruggere la riforma"di Ida Molaro
È stato un fine settimana di grande mobilitazione per i sostenitori del Sì al referendum della giustizia. Iniziative si sono svolte da nord a sud per Forza Italia che, a bordo di un treno partito dall'Emilia Romagna - una freccia per il Sì - ha raggiunto Milano per spiegare tappa dopo tappa i contenuti della riforma.