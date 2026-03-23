Enrico Grosso, presidente onorario del comitato “Giusto dire no”, ha commentato la vittoria al referendum sulla giustizia, ponendo l'accento sul dato positivo dell'affluenza, che sfiora il 59%. "Sono immensamente soddisfatto per questa straordinaria prova di democrazia, indipendentemente da come hanno votato", ha commentato ai microfoni di "Quarta Repubblica". "Hanno di nuovo votato milioni di persone che non votavano più, abbiamo riportato al voto i giovani che sembravano disaffezionati alla politica e che invece si sono affezionati alla Costituzione", ha aggiunto.