Referendum giustizia, Elly Schlein: "È stato anche un No all'arroganza di questo governo"

La segretaria del Pd, Elly Schelin, ha commentato con entusiasmo la vittoria del No al referendum sulla giustizia 2026. "È stato un No a una riforma sbagliata e dannosa che alterava l'equilibrio dei poteri sancito dalla nostra Costituzione, ma penso che sia stato anche in parte un No all'arroganza di questo governo che voleva cambiare la Costituzione da solo", ha detto Schlein ai giornalisti.