Referendum giustizia, Conte: "Una nuova primavera politica"
Schlein: "Vittoria ancora più bella perché partivamo una sconfitta annunciata"di Enrico Laurelli
A risultato oramai consolidato, il fronte del no rivendica la vittoria referendaria sulla giustizia. Giovanni Bachelet del comitato per il "no" si dice contento della vittoria che paragona alla guerra partigiana e al referendum del 2 giugno 1946 in cui si chiedeva agli italiani di scegliere tra Monarchia e Repubblica. Torna a farsi sentire Rosy Bindi che parla di un risultato per la Costituzione.