Referendum, Giuseppe Conte al Tg4: "Per migliorare la giustizia servono fondi, la riforma non ne stanzia"

"Se questa riforma fosse stata per migliorare il servizio della giustizia e renderlo più efficiente avrebbe contemplato degli investimenti per le infrastrutture, per formare gli addetti alla giustizia e rafforzare la pianta organica. Nulla di tutto ciò". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, al Tg4. "Non è che non si può riformare la magistratura - continua l'ex premier - ci sono state delle distorsioni dovute al correntismo, si parla del caso Palamara. Ma questa riforma, per come è strutturata, ha come disegno complessivo quello di tenere coperti gli esponenti politici di governo dalle inchieste. Il problema non sono i principi astratti ma come concretamente si vuole realizzare il progetto di riforma".