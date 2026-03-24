Referendum, festa per la vittoria del no: fuochi d'artificio e balli sulle note di "Bella ciao" a Roma

Fuochi d’artificio e qualche fumogeno in piazza del Popolo a Roma all’arrivo del corteo dei comitati del no al referendum partiti da piazza Barberini. Prendono la parola i comitati degli studenti: "Da questa piazza bellissima - dicono - oggi lanciamo un messaggio: noi giovani, noi studenti vogliamo un altro genere di Paese. Vogliamo il diritto al futuro". In piazza anche balli sulle note di Bella ciao e cori contro il governo. Alla manifestazione pacifica, insieme alle organizzazioni sindacali e studentesche, hanno partecipato anche molti cittadini e i leader dell’opposizione tra cui Elly Schlein, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni e Giuseppe Conte.