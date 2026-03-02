Referendum, confermare o bocciare la norma sulla separazione delle carriere dei magistrati

Confermare o bocciare la norma che ha approvato la separazione delle carriere dei magistrati e la conseguente creazione di due distinti Consigli superiori e di un'Alta Corte disciplinare uguale per tutti. È la sintesi estrema della sostanza su cui gli italiani sono chiamati a esprimersi con il referendum del 22 e 23 marzo. Una consultazione tecnica, imposta dalla Costituzione per mancato raggiungimento del quorum nelle aule parlamentari, ma che con l'avvicinarsi della scadenza elettorale assume toni sempre più aspri e politicizzati.