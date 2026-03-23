Referendum, Bignami: "La riforma era nel programma, avevamo il dovere di portarla avanti"

"Quando gli italiani si esprimono, il risultato va sempre accolto. Questa era una riforma che era nel nostro programma elettorale, votata dagli italiani il 25 settembre 2022, e noi avevamo il dovere di portarla avanti, quindi abbiamo fatto quello che andava fatto". Lo ha detto Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, intervenendo a Quarta Repubblica, per commentare i risultati del referendum sulla giustizia. "Noi non abbiamo minimamente voluto imprimere una connotazione politica - ha aggiunto - nel senso di proseguimento dell'azione di governo, contrariamente a quello che hanno fatto i nostri avversari, che hanno dato una forte connotazione politica. Abbiamo spiegato nel merito la riforma, cosa che rifaremmo, perché crediamo che fosse su quello che dovevamo esprimerci".