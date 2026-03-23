Referendum, a Roma corteo e festeggiamenti per la vittoria del No

Migliaia di persone hanno partecipato a Roma alla manifestazione per la vittoria del No al referendum, partita alle 19.30 circa da Piazza Barberini e arrivata a Piazza del Popolo. Presenti leader ed esponenti dei partiti di centro-sinistra, tra cui Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Giuseppe Conte, Elly Schlein, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. All'arrivo in Piazza del Popolo, i manifestanti sono stati accolti da uno spettacolo pirotecnico ed è stato intonato il canto "Bella ciao". Sono stati scanditi slogan a difesa della Costituzione.