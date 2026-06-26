Svolta storica per i Windsor

Re Carlo III dice addio a Buckingham Palace: non tornerà a vivere nella dimora reale

Il sovrano e la regina Camilla restano a Clarence House. Il palazzo simbolo della monarchia manterrà solo il ruolo istituzionale.

di Viviana Guglielmi
26 Giu 2026 - 12:57
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Addio a Buckingham Palace. La casa simbolo della monarchia britannica perde il suo inquilino più importante: re Carlo III conferma che non tornerà a viverci. Una scelta destinata a segnare una svolta per la Corona. Il sovrano e la regina Camilla resteranno a Clarence House, la residenza dove Carlo vive dal 2003. Buckingham Palace, dimora ufficiale dei sovrani dal 1837, manterrà il suo ruolo istituzionale e amministrativo, ma non sarà la residenza privata del re.

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