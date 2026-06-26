Re Carlo III dice addio a Buckingham Palace: non tornerà a vivere nella dimora reale

Addio a Buckingham Palace. La casa simbolo della monarchia britannica perde il suo inquilino più importante: re Carlo III conferma che non tornerà a viverci. Una scelta destinata a segnare una svolta per la Corona. Il sovrano e la regina Camilla resteranno a Clarence House, la residenza dove Carlo vive dal 2003. Buckingham Palace, dimora ufficiale dei sovrani dal 1837, manterrà il suo ruolo istituzionale e amministrativo, ma non sarà la residenza privata del re.