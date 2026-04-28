Re Carlo a Washington: "È tempo di grande incertezza e sfide immense"

Re Carlo III, parlando al Congresso americano, ha definito il presente un "tempo di grande incertezza". Riferendosi al conflitto in Ucraina e a quello in Medio Oriente, il sovrano ha sostenuto si tratti di eventi "che pongono immense sfide per l'Europa e per la comunità internazionale". E ha ricordato, nell'anno del 250esimo anniversario dell'indipendenza americana dalla Gran Bretagna, che Washington e Londra "per tutto questo tempo hanno avuto i destini intrecciati".