Re Carlo a Washington: "È tempo di grande incertezza e sfide immense"
Il sovrano inglese ha anche sottolineato come, a 250 anni dall'indipendenza Usa dalla Gran Bretagna, i"destini"dei due Paesi siano rimasti""intrecciati"
Re Carlo III, parlando al Congresso americano, ha definito il presente un "tempo di grande incertezza". Riferendosi al conflitto in Ucraina e a quello in Medio Oriente, il sovrano ha sostenuto si tratti di eventi "che pongono immense sfide per l'Europa e per la comunità internazionale". E ha ricordato, nell'anno del 250esimo anniversario dell'indipendenza americana dalla Gran Bretagna, che Washington e Londra "per tutto questo tempo hanno avuto i destini intrecciati".