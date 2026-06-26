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Re Carlo rinuncia a Buckingham: ecco dove vivrà e le residenze della Corona

Da Clarence House a Windsor: cambia la residenza del sovrano, ma resta intatto il patrimonio immobiliare

di Viviana Guglielmi
26 Giu 2026 - 18:17
01:29 
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Carlo III continuerà a vivere a Clarence House, rinunciando a trasferirsi stabilmente a Buckingham Palace dopo il completamento dei lavori di ristrutturazione. La decisione non modifica però il ruolo delle altre storiche residenze della Corona: Windsor Castle resterà il rifugio del fine settimana, Sandringham House ospiterà le festività natalizie, mentre Balmoral Castle continuerà a essere la dimora estiva della famiglia reale. A queste si aggiunge Highgrove House, la tenuta che più rappresenta la visione ambientalista del sovrano.

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