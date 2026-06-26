Re Carlo rinuncia a Buckingham: ecco dove vivrà e le residenze della Corona

Carlo III continuerà a vivere a Clarence House, rinunciando a trasferirsi stabilmente a Buckingham Palace dopo il completamento dei lavori di ristrutturazione. La decisione non modifica però il ruolo delle altre storiche residenze della Corona: Windsor Castle resterà il rifugio del fine settimana, Sandringham House ospiterà le festività natalizie, mentre Balmoral Castle continuerà a essere la dimora estiva della famiglia reale. A queste si aggiunge Highgrove House, la tenuta che più rappresenta la visione ambientalista del sovrano.