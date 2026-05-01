Re Carlo accolto calorosamente alle Bermuda

Re Carlo III è arrivato giovedì alle Bermuda per la sua prima visita da sovrano in un territorio britannico d'Oltremare. Il governatore delle Bermuda, Andrew Murdoch, e altri funzionari gli hanno dato un caloroso benvenuto all'aeroporto internazionale L.F. Wade. La visita del re segue la sua visita di Stato di quattro giorni negli Stati Uniti con la regina Camilla.