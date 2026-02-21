Ramadan a Times Square: musulmani pregano nel cuore di New York

Una delegazione di credenti ha scelto Times Square come luogo di preghiera per il Ramadan, iniziato martedì 17 febbraio 2026 e che proseguirà fino a giovedì 19 marzo. L’iniziativa, organizzata come momento di riflessione, ha attirato l’attenzione dei passanti e dei turisti. Sui social non sono mancati commenti critici. Alcuni utenti hanno fatto notare che nella sola New York City si contano circa 300 moschee, chiedendosi perché scegliere uno spazio pubblico come Times Square per la preghiera, anziché un luogo di culto.