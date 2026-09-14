Raid sull'oleodotto saudita: sospetto"coinvolgimento delle milizie sciite legate all'Iran

Nuove immagini satellitari mostrano i danni dell’attacco con i droni all’oleodotto saudita. Una delle principali infrastrutture del regno da cui passavano 7 milioni di barili di greggio al giorno e che resterà chiusa per settimane. Un danno enorme per l’economia di Riad e un duro colpo per il mercato petrolifero: è infatti a rischio il 4% dell’offerta di petrolio globale. E i prezzi del Brent sono schizzati sopra i 109 dollari al barile. Nessuno ha rivendicato l’attacco, ma i droni sono partiti dall’Iraq e questo fa pensare al coinvolgimento delle milizie sciite legate all’Iran. Sospetto che ha contribuito a far saltare l’incontro previsto oggi in Oman tra iraniani, sauditi ed emiri del Golfo per discutere della crisi in Medio Oriente.