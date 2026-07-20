Speciale Guerra Ucraina
CONFLITTO RUSSO-UCRAINO

Raid russi su Zaporizhzhia: almeno tre morti e 45 feriti

Almeno tre persone hanno perso la vita e 45 sono rimaste ferite in seguito ad alcuni attacchi russi abbattutisi sulla città ucraina di Zaporizhzhia

20 Lug 2026 - 14:36
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