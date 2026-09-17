Rabbino aggredito a Milano,"Meghnagi: "Sono episodi di antisemitismo preoccupanti"

Hanno riconosciuto il rabbino per come era vestito. Lo hanno prima insultato e preso a spintoni e poi lo hanno aggredito a calci e pugni, a sputi, e gli hanno calpestato il cappello. È quanto è successo al religioso di circa 60 anni in pieno giorno, poco prima delle 18, a Milano nel quartiere Bande Nere, che si trova vicino al quartiere ebraico, mentre aspettava l'autobus. In tre, trovati poco dopo dalla Polizia, sono già stati individuati e per loro sarebbero imminenti dei provvedimenti: sarebbero forse di origine araba. A rendere noto l'episodio è stato il presidente della Comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi.