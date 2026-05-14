IL FESTIVAL DEL CINEMA

Quando l'Italia stregava Cannes

Ad aprire la strada, Rossellini e De Sica con due capolavori del Neorealismo

di Massimo Cerri
14 Mag 2026 - 20:48
01:30 
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