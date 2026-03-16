Quando Falcone diceva: "Non è pensabile né plausibile che le carriere di pm e giudici rimangano indifferenziate"

"Per il suo funzionamento, occorre una profonda trasformazione dell'ordinamento giudiziario. E non è pensabile, né logicamente plausibile, in un Codice che accentua vistosamente le caratteristiche di parte del pm, pensare che le carriere dei magistrati - del pm e dei giudici - potranno rimanere ancora a lungo indifferenziate". A dirlo, in un vecchio audio, il magistrato antimafia Giovanni Falcone.