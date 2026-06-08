accoglienza e tavolo in corea del nord

Pyongyang, Xi da Kim: "Dalla Cina sostegno incrollabile"

Vertice bilaterale

08 Giu 2026 - 16:11
01:53 
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il presidente cinese Xi Jinping è stato ricevuto dal leader nordcoreano Kim Jong-un a Pyongyang per un vertice bilaterale.

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