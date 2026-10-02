Il discorso

Putin parla al Forum Valdai

Il presidente russo torna a giudicare inammissibile l'esercitazione militare Nato intorno a Kaliningrad e ricorda che la Russia è pronta a "difendersi"

di Luca Pesante
02 Ott 2026 - 13:04
01:30 
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