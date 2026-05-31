Putin e il desiderio di immortalità: investe 26 miliardi di dollari in ricerche

In uno degli incontri tra Vladimir Putin e Xi Jinping si sono svelati al mondo intero i piani neppure troppo segreti del presidente russo che ci raccontano di un Putin ossessionato dal mito dell'immortalità, tanto da decidere di investire sulla ricerca della longevita, 26 miliardi di dollari
"Una volta la gente viveva fino a settant'anni e ora a quell'età si è ancora bambini", parole - queste - pronunciate dal presidente cinese che devono averlo toccato sul vivo, visto che lui di anni a ottobre ne compirà 74.