Putin minaccia l'Armenia: "Avvicinamento a Ue può portare a conseguenze devastanti"

Il recente vertice della Comunità politica europea tenutosi a Erevan (Armenia) dev’essere andato proprio storto al leader del Cremlino, che ha invitato il Paese dell’Asia Minore stretto tra Georgia, Azerbaigian e Turchia ad andare a consultazioni referendarie. Il motivo? Scegliere da che parte stare: Russia o Europa. “Ora stiamo vivendo tutto ciò che accade sul fronte ucraino. Ma da dove è iniziato tutto? Dall’adesione dell’Ucraina o dai tentativi di aderire all’Unione Europea”. Parole che ricordano quelle che hanno preceduto l’invasione del 24 febbraio 2022.