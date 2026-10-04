Puntata del 4 ottobre

In questa puntata: abbiamo incontrato Giovanni Veronesi, regista del film "Dio ride". L'intervista ai GnuQuartet. Siamo stati all'inaugurazione della mostra World Press photo 2026.

04 Ott 2026 - 17:26
12:59 
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