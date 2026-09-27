Puntata del 27 settembre

In questa puntata: siamo andati a curiosare a Impararte 2026, abbiamo intervistato Walter Riva, direttore Osservatorio astronomico del Righi e infine un'anteprima di "Bergamo scienza"

27 Set 2026 - 17:33
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