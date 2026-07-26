Puntata del 26 luglio

In questa puntata: il Santissima Fest 2026 al Porto Antico di Genova. Abbiamo incontrato Paolo Ruffini. L'iniziativa "Un gelato per la pace".

26 Lug 2026 - 17:25
11:53 
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