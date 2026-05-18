Puntata del 17 maggio

In questa puntata: un ospite speciale, Paolo Liguori, per la ripresa del Tg dei Ragazzi. La festa dello sport al Porto Antico di Genova. L'adunata nazionale degli Alpini a Genova.

18 Mag 2026 - 10:11
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