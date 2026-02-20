Punch, il cucciolo di scimmia abbandonato, trova conforto in un orango di peluche
La madre, una giovane macaca alla sua prima gravidanza, potrebbe averlo abbandonato a causa dello stress causato da un'ondata di caldo dopo aver partorito
La storia di Punch, il piccolo macaco abbandonato, sta facendo il giro del mondo. Dopo la nascita in uno zoo in Giappone, è stato respinto dalla madre e attaccato dal branco. Il personale della struttura gli ha dato un peluche con le sembianze di un orangotango per abbassare la sua ansia. Il cucciolo non si è più separato dal peluche e i suoi video sono diventati virali sui social. Dopo essere stato isolato a lungo, adesso il piccolo Punch è stato accettato dagli altri macachi nel branco.
"I piccoli macachi giapponesi si aggrappano immediatamente al corpo della madre dopo la nascita per sviluppare la forza muscolare. Inoltre, aggrappandosi a qualcosa provano un senso di sicurezza. Tuttavia, poiché era stato abbandonato, Punch non aveva nulla a cui aggrapparsi”, racconta il guardiano dello zoo di Ichikawa City. “Abbiamo provato diverse opzioni per dargli qualcosa a cui aggrapparsi, abbiamo arrotolato asciugamani di vari spessori per trovare qualcosa di facile da afferrare e gli abbiamo fatto provare a tenere in mano diversi peluche". Fino all'orangotango. La madre, una giovane macaca alla sua prima gravidanza, potrebbe averlo abbandonato a causa dello stress causato da un'ondata di caldo dopo aver partorito.