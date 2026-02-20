In Giappone

Punch, il cucciolo di scimmia abbandonato, trova conforto in un orango di peluche

La madre, una giovane macaca alla sua prima gravidanza, potrebbe averlo abbandonato a causa dello stress causato da un'ondata di caldo dopo aver partorito

20 Feb 2026 - 12:39
La storia di Punch, il piccolo macaco abbandonato, sta facendo il giro del mondo. Dopo la nascita in uno zoo in Giappone, è stato respinto dalla madre e attaccato dal branco. Il personale della struttura gli ha dato un peluche con le sembianze di un orangotango per abbassare la sua ansia. Il cucciolo non si è più separato dal peluche e i suoi video sono diventati virali sui social. Dopo essere stato isolato a lungo, adesso il piccolo Punch è stato accettato dagli altri macachi nel branco.

"I piccoli macachi giapponesi si aggrappano immediatamente al corpo della madre dopo la nascita per sviluppare la forza muscolare. Inoltre, aggrappandosi a qualcosa provano un senso di sicurezza. Tuttavia, poiché era stato abbandonato, Punch non aveva nulla a cui aggrapparsi”, racconta il guardiano dello zoo di Ichikawa City. “Abbiamo provato diverse opzioni per dargli qualcosa a cui aggrapparsi, abbiamo arrotolato asciugamani di vari spessori per trovare qualcosa di facile da afferrare e gli abbiamo fatto provare a tenere in mano diversi peluche". Fino all'orangotango. La madre, una giovane macaca alla sua prima gravidanza, potrebbe averlo abbandonato a causa dello stress causato da un'ondata di caldo dopo aver partorito.

