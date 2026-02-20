Punch, il cucciolo di scimmia abbandonato, trova conforto in un orango di peluche

La storia di Punch, il piccolo macaco abbandonato, sta facendo il giro del mondo. Dopo la nascita in uno zoo in Giappone, è stato respinto dalla madre e attaccato dal branco. Il personale della struttura gli ha dato un peluche con le sembianze di un orangotango per abbassare la sua ansia. Il cucciolo non si è più separato dal peluche e i suoi video sono diventati virali sui social. Dopo essere stato isolato a lungo, adesso il piccolo Punch è stato accettato dagli altri macachi nel branco.