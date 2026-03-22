Punch, il cucciolo di scimmia abbandonato, ha trovato un amico

Punch, una scimmietta del giardino zoologico di Ichikawa in Giappone, aveva commosso il web mentre giocava con un peluche di stoffa, dopo essere stato respinto dalle altre scimmie. Finalmente ha trovato un amico tra i suoi simili: ultimamente non è più solo e passa molto tempo con un esemplare più grande. Guarda gli stessi posti, lo segue ovunque e gli si accoccola accanto: il legame tra i due è evidente. E, guarda caso, il nuovo amico ha dei colori simili al suo inseparabile peluche.