COSTRUITO DA LEONARDO

Proteus, il futuristico elicottero autonomo della Marina Gb

Senza necessità di pilota, il velivolo traccerà sottomarini e svolgerà altre missioni ad alto rischio nel Nord Atlantico."

17 Gen 2026 - 12:22
00:57 
