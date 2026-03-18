Londra, in piazza contro l'intelligenza artificiale: cresce il movimento "Pause AI"

A Londra centinaia di persone hanno manifestato contro i rischi legati all’intelligenza artificiale, aderendo al movimento "Pause AI", nato nel 2023 e in rapida espansione. Tra le principali preoccupazioni emergono la perdita di posti di lavoro, la diffusione dei deep fake, l’uso non autorizzato di contenuti creativi e l’elevato consumo energetico dei data center. Alla protesta hanno partecipato anche ex esperti del settore, che chiedono limiti più stringenti.